Нт-1 Что было причиной церковной реформы XVII веке? смерть патриарха Филарета, вк??ючение в состав России мусульманских народов Подписание Флорентийской унии между византийским патриархом и папой римским Разночтения в свящ...
История
Нт-1 Что было причиной церковной реформы XVII веке? смерть патриарха Филарета, вк??ючение в состав России мусульманских народов Подписание Флорентийской унии между византийским патриархом и папой римским Разночтения в священных книгах и различия в обрядах подрывали авторитет церкви. 2. Кто был сторонником исправления церковных книг в соответствии с греческими источниками? 1) патриарх Никон 3) монах Нестор 2) протопоп Аввакум 4) патриарх Филарет 3. Что было причиной конфликта между патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем? 1) отказ Никона поддержать церковную реформу 2) выступление Никона в поддержку старообрядцев 3) попытка Никона объединить православную и католическую церковь 4) стремление Никона поставить церковную власть выше царской. 4. Кого называли старообрядцами? 1) язычников 2) сторонников патриарха Никона 3) сторонников объединения с римско-католической церковью 4) верующих , отказавшихся признать церковную реформу. 5. Когда была проведена церковная реформа? 1) в 1632-1634 гг. 3) 1653- 1655 гг. 2) 1645-1676 гг. 4) 1666-1667 гг.
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