К какому жанру относится пьеса "горе от ума"

Литература
К какому жанру относится пьеса "горе от ума"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горе от ума - это комедия
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