К какому жанру относится пьеса "горе от ума"
Литература
К какому жанру относится пьеса "горе от ума"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горе от ума - это комедия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1) Органические вещества обеспечивают костям: А – твёрдость и хрупкость Б – твё??дость и гибкость В – хрупкость и эластичность Г – гибкость...
Математика
В начале учебного года в школе было 1728 учеников,а а к ктнцу года после открытия рядом еще одной школы их стало 1296 на сколько процентов уменьш...
Музыка