1) Органические вещества обеспечивают костям: А – твёрдость и хрупкость Б – твё??дость и гибкость В – хрупкость и эластичность Г – гибкость и эластичность 2) Неподвижно соединены: А – кости верхней конечности Б – позвонк...

Биология

1) Органические вещества обеспечивают костям: А – твёрдость и хрупкость Б – твё??дость и гибкость В – хрупкость и эластичность Г – гибкость и эластичность 2) Неподвижно соединены: А – кости верхней конечности Б – позвонки грудного отдела позвоночника В – кости черепа Г – кости нижней конечности 3) Кости черепа, лопатки, тазовые кости относятся к ………. костям А – плоским Б - длинным трубчатым В – коротким трубчатым Г – губчатым 4) В состав стопы не входят: А – плюсна Б – запястье В – предплюсна Г – фаланги пальцев 5) Функцию кроветворения выполняет: А – хрящ Б – красный костный мозг В – жёлтый костный мозг Г – надкостница 6) К мозговому отделу черепа не относятся ………. кости: А - височные Б – затылочная В – скуловые Г – теменные 7) В связи с прямохождением у человека появилась: А – пятипалая конечность Б – мозговой отдел черепа стал больше лицевого В – большой палец на руке противопоставлен остальным Г – сводчатая стопа 8) Нарушение целостности кости – это А – перелом Б – ушиб В – вывих Г – растяжение 9) Для гладких мышц не характерно А – медленное сокращение Б – многоядерность В – веретеновидная форма Г – регуляция вегетативным отделом нервной системы 10) Что не является причиной нарушения осанки А – не тренированность мышц Б – нерациональное питание В – переутомление Г – несоответствующая росту мебель 11) Источником энергии, необходимой для движения, являются А – вода Б – витамины В – минеральные вещества Г – органические вещества

Автор: Гость