В третих и четвёртых клсссах лицея 250 человек .в третьих на 30 человек больше .чем в ??етвёртых .сколько детей в третьих и сколько в четвёртых классах лицея
Математика
В третих и четвёртых клсссах лицея 250 человек .в третьих на 30 человек больше .чем в ??етвёртых .сколько детей в третьих и сколько в четвёртых классах лицея
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x -в четвёртых классов тогда в третьих классах x+30 составим уравнение x+x+30=250 2x=250-30 2x=220 x=220:2 x=110 уч в четвёртых классов 110+30=140 в третьих классах
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