В третих и четвёртых клсссах лицея 250 человек .в третьих на 30 человек больше .чем в ??етвёртых .сколько детей в третьих и сколько в четвёртых классах лицея

Математика

В третих и четвёртых клсссах лицея 250 человек .в третьих на 30 человек больше .чем в ??етвёртых .сколько детей в третьих и сколько в четвёртых классах лицея

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