Напишите сочинение на тему: мой любимый литературный герой (по материалам произведений, ищученных в 8 классе)

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Профессор Преображенский из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" - гениальный ученый и выдающийся хирург. Путем хирургической операции он создал человека, Полиграфа Полиграфовича Шарикова, который чуть его не погубил. Исполнил роль профессора Евгений Евстигнеев. Профессор Преображенский солидный, успешный человек пожилых лет. Шарик сразу отмечает: «Именно гражданин, а не товарищ, и даже - вернее всего, господин. Ближе - яснее - господин. А вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам - тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза значительная вещь.» Жил в послереволюционной Москве, по адресу: - Калабуховский дом, Пречистенка 24, в большой семикомнатной квартире. Имеет прислугу - Зину и Дарью. Так как, профессор является европейским светилом, то и гонорары, и клиенты у него соответствующие – бывшие дворяне и высокопоставленные лица из руководства. Помогает ему в работе молодой начинающий врач – доктор Борменталь. Профессор уверен в себе, имеет четкие жизненные принципы, не любит пролетариат и советскую власть вообще. Он считает, что они бездельники и пустобрехи. Противник террора и заявляет, что ласка – единственный способ общения с живыми существами. Опасная для того времени позиция, но профессор имеет высокопоставленных пациентов, которые защищают его. Так, попытка Швондера начать атаку на комнаты хирурга была в корне прервана Петром Алексеевичом. Надо отметить, что профессор любит вкусно и изысканно поесть и понимает толк в спиртных напитках. Он сторонник разделения труда. Когда работает не думает от удовольствиях. Когда отдыхает не думает о работе. Опыты с омоложением, привели профессора Преображенского к мысли, провести смелый эксперимент – пересадить гипофиз и семенные железы человека собаке. Эксперимент удался. Правда личность покойника, использованного при опыте, оставляла желать лучшего. В результате собака превратилась в человека – пьяницу и быдло Полиграфа Полиграфовича Шарикова (Статья про Шарикова). После долгих мучений, мытарств, потери нервов и дохода, профессор решает путем операции снова превратить человека в собаку. Он осознает свою ошибку и понимает, что природа это храм, а не поле для экспериментов и что зря он вмешался в ее законы.