В начале учебного года в школе было 1728 учеников,а а к ктнцу года после открытия рядом еще одной школы их стало 1296 на сколько процентов уменьшилось за учебный год обучающихся?

Математика
В начале учебного года в школе было 1728 учеников,а а к ктнцу года после открытия рядом еще одной школы их стало 1296 на сколько процентов уменьшилось за учебный год обучающихся?
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Уменьшилось 100%-75%=25%т.е на 25
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