В начале учебного года в школе было 1728 учеников,а а к ктнцу года после открытия рядом еще одной школы их стало 1296 на сколько процентов уменьшилось за учебный год обучающихся?

Математика

В начале учебного года в школе было 1728 учеников,а а к ктнцу года после открытия рядом еще одной школы их стало 1296 на сколько процентов уменьшилось за учебный год обучающихся?

Автор: Гость