В начале учебного года в школе было 1728 учеников,а а к ктнцу года после открытия рядом еще одной школы их стало 1296 на сколько процентов уменьшилось за учебный год обучающихся?
Математика
В начале учебного года в школе было 1728 учеников,а а к ктнцу года после открытия рядом еще одной школы их стало 1296 на сколько процентов уменьшилось за учебный год обучающихся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уменьшилось 100%-75%=25%т.е на 25
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