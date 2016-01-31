Приведите примеры музыкальных произведений, в основе которых лежат важные исторические события.
Музыка
Приведите примеры музыкальных произведений, в основе которых лежат важные исторические события.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2016-01-31T16:18:27+00:00 Глюк, опера «Орфей и Эвридика» , в основе сюжета миф об Орфее Сен-Санс, опера «Самсон и Далила» , в основе библейский сюжет Римский-Корсаков, опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» , по двум древнерусским легендам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В третих и четвёртых клсссах лицея 250 человек .в третьих на 30 человек больше .чем в ??етвёртых .сколько детей в третьих и сколько в четвёртых кла...
Русский язык
Распределите слова в две колонки в зависимости от их написания (слитно/через дефи??): пол(стакана), пол(литровка), полу(ночная), пол(тинник), пол...
Литература
Напишите сочинение на тему: мой любимый литературный герой (по материалам произведений, ищученных в 8 классе)