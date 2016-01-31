Приведите примеры музыкальных произведений, в основе которых лежат важные исторические события.

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2016-01-31T16:18:27+00:00 Глюк, опера «Орфей и Эвридика» , в основе сюжета миф об Орфее Сен-Санс, опера «Самсон и Далила» , в основе библейский сюжет Римский-Корсаков, опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» , по двум древнерусским легендам