Умножьте дроби 1) 11/12*8/9 3/4*5/7 2) 1 3/5*3 3/4
Математика
Умножьте дроби 1) 11/12*8/9 3/4*5/7 2) 1 3/5*3 3/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 11/12*8/9 = 22/27 3/4*5/7 = 15/28 2) 1 3/5*3 3/4 = 6
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