В одной и той же системе координат постройте графики функции : а) y=-2x б) y=3
Алгебра
В одной и той же системе координат постройте графики функции : а) y=-2x б) y=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая функция y=3x? Ты не дописал(а) просто надеюсь, что помогла удачи тебе
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