Дайте ключи по эти тестам

Алгебра
Дайте ключи по эти тестам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В заде учебника есть ответы, даже если с самого зада нет, полистай немного. И увидишь ключи
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