Изменить слова в скобках , добавляй суфиксы с уменьшительном ласкательнымиотенками точка обоначь суффиксы . (Малый ) (ёжик) собирал в (лесу) грибы. (хитрая) (лиса) воровала (белых) (куриц).

Русский язык

Изменить слова в скобках , добавляй суфиксы с уменьшительном ласкательнымиотенками точка обоначь суффиксы . (Малый ) (ёжик) собирал в (лесу) грибы. (хитрая) (лиса) воровала (белых) (куриц).

Автор: Гость