Изменить слова в скобках , добавляй суфиксы с уменьшительном ласкательнымиотенками точка обоначь суффиксы . (Малый ) (ёжик) собирал в (лесу) грибы. (хитрая) (лиса) воровала (белых) (куриц).
Русский язык
Изменить слова в скобках , добавляй суфиксы с уменьшительном ласкательнымиотенками точка обоначь суффиксы . (Малый ) (ёжик) собирал в (лесу) грибы. (хитрая) (лиса) воровала (белых) (куриц).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МалЕНЬКий ежонок ,собирал в лесочке грибы. Хитренькая лисичка , воровала беленьких курочек.
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