Всадник прошел 80 км пути за 5 часов .Скорость мотоциклета на 24 км/час больше скорос??и всадника.За сколько часов это расстояние проедет мотоциклист.
Математика
Всадник прошел 80 км пути за 5 часов .Скорость мотоциклета на 24 км/час больше скорос??и всадника.За сколько часов это расстояние проедет мотоциклист.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80:5=16(км/ч) - скорость лошади 16+24=40(км/ч) - скорость мотоцикла 80:40=2(часа)
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