Всадник прошел 80 км пути за 5 часов .Скорость мотоциклета на 24 км/час больше скорос??и всадника.За сколько часов это расстояние проедет мотоциклист.

Математика

Всадник прошел 80 км пути за 5 часов .Скорость мотоциклета на 24 км/час больше скорос??и всадника.За сколько часов это расстояние проедет мотоциклист.

Автор: Гость