Якщо вистрілити з дрібнокаліберної рушниці у варене яйце то в яйці утвориться отвір. Якщо вистрілити в сире - яйце розлетиться. Поясніть це явище?
Физика
Якщо вистрілити з дрібнокаліберної рушниці у варене яйце то в яйці утвориться отвір. Якщо вистрілити в сире - яйце розлетиться. Поясніть це явище?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В варёном яйце давление передалось по направлению полёта пули, а в сыром по закону Паскаля во все стороны. Следовательно в первом случае не разлетелось, а во втором разлетелось.
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