Яс..ный прверчное слова. точк какуйу буквы поставит

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Яс..ный прверчное слова. точк какуйу буквы поставит
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Гость:
Ясный - ясен)   .................................................................................                                                                      
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