Являются ли родственным слова листок листка к листку листики? или это формыодного и того же слова? какого же?
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Являются ли родственным слова листок листка к листку листики? или это формыодного и того же слова? какого же?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это формы одного и того же слова изначальное слово - листок
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