Являются ли родственным слова листок листка к листку листики? или это формыодного и того же слова? какого же?

Русский язык
Являются ли родственным слова листок листка к листку листики? или это формыодного и того же слова? какого же?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это формы одного и того же слова изначальное слово - листок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Что произойдет с частотой колебаний в контуре если уменьшить емкость с помощью переменного конденсатора в 25 раз
Ответить
Русский язык
5 предложений-лозунгов, чтобы люди не мусорили на природе.
Ответить
Математика
Помогите решить задачу пожалуйста!!! В параллелограмме АВСD диагонали пересекаются в точке О. Сторона АВ равна 15 см, а сторона АD равна 10 см. Н...
Ответить
Русский язык
Синоним к слову лентяй
Ответить
Математика
1)Разделите число 660 на части ,пропорциональные числам 2;3;5;
Ответить