Что произойдет с частотой колебаний в контуре если уменьшить емкость с помощью переменного конденсатора в 25 раз

Физика

Что произойдет с частотой колебаний в контуре если уменьшить емкость с помощью переменного конденсатора в 25 раз

Автор: Гость