Что произойдет с частотой колебаний в контуре если уменьшить емкость с помощью переменного конденсатора в 25 раз
Физика
Что произойдет с частотой колебаний в контуре если уменьшить емкость с помощью переменного конденсатора в 25 раз
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Ответ: частота колебаний увеличится в 5 раз
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