Иерихонские стены значение выражения сейчас
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Иерихонские стены значение выражения сейчас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иерихон - это город Палестилинской национальности.Из достопримечельностей есть стены.Так как сильная стража стоит и следит за порядком.
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