Игорь выполнил разбор предложений по членам и синтаксический разбор.Проверь,есть ли ошибки в его работе.Если есть,исправь 1.На столе,на полу,на стульях лежали книги.(предлог,сущ.предлог,сущ.глагол,сущ. 2.Магазин получил шерст...

Русский язык

Игорь выполнил разбор предложений по членам и синтаксический разбор.Проверь,есть ли ошибки в его работе.Если есть,исправь 1.На столе,на полу,на стульях лежали книги.(предлог,сущ.предлог,сущ.глагол,сущ. 2.Магазин получил шерстяные,шелковые и льняные ткани.(сущ..глагол..прилаг.прилаг..прилаг..сущ.)

Автор: Гость