Игорь выполнил разбор предложений по членам и синтаксический разбор.Проверь,есть ли ошибки в его работе.Если есть,исправь 1.На столе,на полу,на стульях лежали книги.(предлог,сущ.предлог,сущ.глагол,сущ. 2.Магазин получил шерст...
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Игорь выполнил разбор предложений по членам и синтаксический разбор.Проверь,есть ли ошибки в его работе.Если есть,исправь 1.На столе,на полу,на стульях лежали книги.(предлог,сущ.предлог,сущ.глагол,сущ. 2.Магазин получил шерстяные,шелковые и льняные ткани.(сущ..глагол..прилаг.прилаг..прилаг..сущ.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1) на стульях лежали книги (там предлог сущ глаг сущ
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