Участок прямоугольной формы примыкает к дому длина которого 10 м с 3 сторон участок обнесен изгородью длиной 130 метров Чему равна площадь этого участка
Математика
Участок прямоугольной формы примыкает к дому длина которого 10 м с 3 сторон участок обнесен изгородью длиной 130 метров Чему равна площадь этого участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У прямоугольника противоположные стороны равны, значит длина стороны параллельной дому тоже 10 м. 130-10=120 длина двух других сторон изгороди. 120:2=60 м длина каждой другой стороны изгороди 60×10= 600 м2 площадь изгороди
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