Как решить 1592=992+100× x

Математика
Как решить 1592=992+100× x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 действие 992+100=1092 2 действие 1592:1092=1.4578754579 x =1.4578754579
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