"Игра "Третий лишний" .Правила игры: оставьте слова , правописание которых относится к одному правилу. 5) Корч...вка,крыж..вник, ноч...нвка. 6) Ж..кей, щ...голь , ш...фер.

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"Игра "Третий лишний" .Правила игры: оставьте слова , правописание которых относится к одному правилу. 5) Корч...вка,крыж..вник, ноч...нвка. 6) Ж..кей, щ...голь , ш...фер.

Автор: Гость