"Игра "Третий лишний" .Правила игры: оставьте слова , правописание которых относится к одному правилу. 5) Корч...вка,крыж..вник, ноч...нвка. 6) Ж..кей, щ...голь , ш...фер.
Русский язык
"Игра "Третий лишний" .Правила игры: оставьте слова , правописание которых относится к одному правилу. 5) Корч...вка,крыж..вник, ноч...нвка. 6) Ж..кей, щ...голь , ш...фер.
Ответ(ы):
Гость:
1. Корчёвка, ночёвка. 2. Жокей, шофёр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Один катет прямоугольного треугольника на 5 см меньше другого. Найдите длину кажд??го катета, если площадь того треугольника равна 42 см².
История
Продолжи приложение. Мнение Я считаю что приобретение Александра II принесли пол??зу/ вред России Обьясни (аргумент) потомучто ________________...