В чём состоит различие процессов дыхания и фотосинтеза
Биология
В чём состоит различие процессов дыхания и фотосинтеза
Ответ(ы):
Гость:
Хотя бы в том, что в процессе фотосинтеза растение выделяет кислород(как побочный продукт), а в процессе дыхания его потребляет. Фотосинтез происходит на свету, а дыхание - в темноте
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