Кто писал рассказы о детях

Литература
Кто писал рассказы о детях
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лев Толстой Лев Кассиль Николай Гарин-Михайловский Фёдор Достоевский (в "Братьях Карамазовых) Константин Паустовский Аркадий Гайдар Валентина Осеева Николай Носов Виктор Драгунский
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