Как найти длину окружности? С данными: r=2, а п=3,14
Математика
Как найти длину окружности? С данными: r=2, а п=3,14
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