Установка для наблюдения колец Ньютона освещается белым светом. Радиус какого ко??ьца красного или синего будет меньше?

Физика

Установка для наблюдения колец Ньютона освещается белым светом. Радиус какого ко??ьца красного или синего будет меньше?

Автор: Гость