Логическое задание Из маленьких кубиков составили один большой куб.Сколько кубиков понадобилось?
Математика
Логическое задание Из маленьких кубиков составили один большой куб.Сколько кубиков понадобилось?
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замени выражение лесной сторож одним словом, которое обозначает професию человека, заботящегося о лесе
Обществознание
Государство Z переживает экономический подъём. Промышленность в своём развитии опережает сельское хозяйство. Законом установлено господство...
Русский язык
Помогите пожалуйста найти имя сушествительное и обозначить их род. Иному в лесу ??олодно, а друзьям в зимовье тепло