В первой урне 5 белых шаров и 12 чёрных, во второй 6 белых и 3 чёрных. из первой урны переложили во вторую один шар, затем из второй урны извлекли один шар. найти вероятность того, что взятый из второй урны шар окажется белым.

Математика

В первой урне 5 белых шаров и 12 чёрных, во второй 6 белых и 3 чёрных. из первой урны переложили во вторую один шар, затем из второй урны извлекли один шар. найти вероятность того, что взятый из второй урны шар окажется белым.

Автор: Гость