В первой урне 5 белых шаров и 12 чёрных, во второй 6 белых и 3 чёрных. из первой урны переложили во вторую один шар, затем из второй урны извлекли один шар. найти вероятность того, что взятый из второй урны шар окажется белым.
Математика
В первой урне 5 белых шаров и 12 чёрных, во второй 6 белых и 3 чёрных. из первой урны переложили во вторую один шар, затем из второй урны извлекли один шар. найти вероятность того, что взятый из второй урны шар окажется белым.
Ответ(ы):
Гость:
Ну это же очивидно что 6/3
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