"кыскы енбек" такырыбына шагын ангиме курау. 2 сынып. комектесип жибериниздерши
Қазақ тiлi
"кыскы енбек" такырыбына шагын ангиме курау. 2 сынып. комектесип жибериниздерши
Ответ(ы):
Гость:
Кыскы енбек адамдар ауладагы карды тазалайды ауылда туратын адамдар малдарына жем су шоп береди астын уакытында тазалайды
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