Чему равна сумма углов выпуклого пятиугольника?
Геометрия
Чему равна сумма углов выпуклого пятиугольника?
Ответ(ы):
Гость:
По формуле : сумма углов вып. n-угольника = (n-2)180, а 4-х угольника 360
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