Почему леса называют защитниками водоемов и почв

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Почему леса называют защитниками водоемов и почв
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Ответ(ы):
Гость:
Лес – защитник воздуха, водоемов и почв.Какая удивительная планета – Земля! На ее поверхности плещутся моря и океаны, текут реки и ручьи, расстилаются широкие равнины, поднимаются высокие горы, шумят зеленые леса.с насыщает воздух неповторимой свежестью, поглощает различные вредные вещества, попадающие в атмосферу с промышленными выбросами. Растения удерживают в земле влагу и препятствуют разрушению почвы, смягчают климат, предотвращают суховеи. Испаряя с поверхности листьев большое количество воды, деревья и кустарники обеспечивают чистоту и полноводность рек, озер, ручьев. Там, где леса вырублены на больших территориях, скуднее урожаи сельскохозяйственных культур. Лес бережет здоровье людей. Лес – источник всевозможного ценного сырья. Из древесины делают бумагу, искусственный шелк, шерсть, каучук, пластмассы.
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