Напишите пожалуйста прыказкi аб сяброутве 5 шт.
Беларуская мова
Напишите пожалуйста прыказкi аб сяброутве 5 шт.
Ответ(ы):
Гость:
1.Сябр яднаны, а воук гадаваны. 2. Лепш памерці каля сябра, чым жыць у ворага. 3. Вада сябра ,лепш варожага мёду. 4. Новых сяброу нажывай, але старых не забывай!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 150 км/ч, проезжает мимо столба за 6 секунд. ??айдите длину поезда
Математика
В цирке всего 550 человек ,из которых 80 процентов зрители ,а остальные -работники эт??го цирка .Сколько работников было в цирке
Обществознание
Закончи высказывание на тему Как животные приспосабливаются к условиям жизни д??лают запасы корма............................... в неурожайные...