Напишите пожалуйста прыказкi аб сяброутве 5 шт.

Беларуская мова
Напишите пожалуйста прыказкi аб сяброутве 5 шт.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Сябр яднаны, а воук гадаваны. 2. Лепш памерці каля сябра, чым жыць у ворага. 3. Вада сябра ,лепш варожага мёду. 4. Новых сяброу нажывай, але старых не забывай!
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