В волейбол играли 10 мальчиков а девочек на 5 меньше сколько всего детей играли в волейбол. Во сколько раз мальчиков больше чем девочек

Математика
В волейбол играли 10 мальчиков а девочек на 5 меньше сколько всего детей играли в волейбол. Во сколько раз мальчиков больше чем девочек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10-5=5(дев.)-Во столько раз мальчиков было больше чем девочек. Надеюсь помогла.
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