В волейбол играли 10 мальчиков а девочек на 5 меньше сколько всего детей играли в волейбол. Во сколько раз мальчиков больше чем девочек

Математика

В волейбол играли 10 мальчиков а девочек на 5 меньше сколько всего детей играли в волейбол. Во сколько раз мальчиков больше чем девочек

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