Помогите пожалуйста найти имя сушествительное и обозначить их род. Иному в лесу ??олодно, а друзьям в зимовье тепло
Русский язык
Помогите пожалуйста найти имя сушествительное и обозначить их род. Иному в лесу ??олодно, а друзьям в зимовье тепло
Ответ(ы):
Гость:
Лесу(м.р),Друзьям(м.р)
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