Помогите пожалуйста найти имя сушествительное и обозначить их род. Иному в лесу ??олодно, а друзьям в зимовье тепло

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Помогите пожалуйста найти имя сушествительное и обозначить их род. Иному в лесу ??олодно, а друзьям в зимовье тепло

Автор: Гость