Почему маленькие капельки росы на листьях

Физика
Почему маленькие капельки росы на листьях
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Ответ(ы):
Гость:
Зависит от смачиваемости поверхности. Т. е. соотношения сил взаимодействия между молекулами воды-поверхности и воды-воды
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