Помогите по домашке прочитай . Подберите к каждому имени существительному антони??. Запиши слова парами. День , правда , старт ,смех ,шум , полдень .
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Помогите по домашке прочитай . Подберите к каждому имени существительному антони??. Запиши слова парами. День , правда , старт ,смех ,шум , полдень .
Ответ(ы):
Гость:
День - ночь, правда - ложь, старт - финиш, смех - плач, шум - тишь, полдень - полночь.
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