Помогите по домашке прочитай . Подберите к каждому имени существительному антони??. Запиши слова парами. День , правда , старт ,смех ,шум , полдень .

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Помогите по домашке прочитай . Подберите к каждому имени существительному антони??. Запиши слова парами. День , правда , старт ,смех ,шум , полдень .

Автор: Гость