Сколько градусов у развернутого угла ?

Математика
Сколько градусов у развернутого угла ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите по домашке прочитай . Подберите к каждому имени существительному антони??. Запиши слова парами. День , правда , старт ,смех ,шум , полдень .
Ответить
Алгебра
Разложить на множители: c^4 - 2d^2 - c^2+2d
Ответить
Русский язык
Опишите,что вы видите зимой из окна своего дома?
Ответить
Математика
Логическое задание Из маленьких кубиков составили один большой куб.Сколько кубиков понадобилось?
Ответить
Русский язык
Замени выражение лесной сторож одним словом, которое обозначает професию человека, заботящегося о лесе
Ответить