ПОлная корзина с апельсинами весит 22 кг . Корзина заполненная наполовину - 12 кг . Ско- ко весит пуустая корзина :?

Математика
ПОлная корзина с апельсинами весит 22 кг . Корзина заполненная наполовину - 12 кг . Ско- ко весит пуустая корзина :?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
22 - 12 = 10 кг. вес  половины корзины апельсинов без корзины.  10 х 2 = 20 кг .вес апельсинов в корзине.  22 - 20 = 2 кг .вес корзины.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Один катетов прямоугольника треугольника равен 2 корень 5см,а периметр 10+2 корень 5 см.Найдите второй катет и гипотенузу данного треугольника
Ответить
География
Старше по возрасту горы: гемалаи кордильеры большой водораздельный хребет кавказ памир
Ответить
Алгебра
Найти значения выражения 2,4:8/7-0,1
Ответить
Математика
Как найти длину окружности? С данными: r=2, а п=3,14
Ответить
Физика
Установка для наблюдения колец Ньютона освещается белым светом. Радиус какого ко??ьца красного или синего будет меньше?
Ответить