ПОлная корзина с апельсинами весит 22 кг . Корзина заполненная наполовину - 12 кг . Ско- ко весит пуустая корзина :?
Математика
ПОлная корзина с апельсинами весит 22 кг . Корзина заполненная наполовину - 12 кг . Ско- ко весит пуустая корзина :?
Ответ(ы):
Гость:
22 - 12 = 10 кг. вес половины корзины апельсинов без корзины. 10 х 2 = 20 кг .вес апельсинов в корзине. 22 - 20 = 2 кг .вес корзины.
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