Найти значения выражения 2,4:8/7-0,1

Алгебра
Найти значения выражения 2,4:8/7-0,1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Преобразовываем  24/10*7/8-0.1  Сокращаем  3/10*7=21/10  21/10-0.1=2.1-0.1=2
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