Найти значения выражения 2,4:8/7-0,1
Алгебра
Найти значения выражения 2,4:8/7-0,1
Ответ(ы):
Гость:
Преобразовываем 24/10*7/8-0.1 Сокращаем 3/10*7=21/10 21/10-0.1=2.1-0.1=2
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