Один катет прямоугольного треугольника на 5 см меньше другого. Найдите длину кажд??го катета, если площадь того треугольника равна 42 см².
Алгебра
Один катет прямоугольного треугольника на 5 см меньше другого. Найдите длину кажд??го катета, если площадь того треугольника равна 42 см².
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