Икс квадрат -икс-56=0 помогите решить
Математика
Икс квадрат -икс-56=0 помогите решить
Ответ(ы):
Гость:
Х²-х-56=0 D=1+4*56=225 √D=-+15 х₁=(1+15)/2=8 х₂=(1-15)/2= -7
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