Орманда такырыпка матин курау

Қазақ тiлi
Орманда такырыпка матин курау
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Орманда жануарлар бар . Олар аю , түлкі , коян т.б.
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