Икс умножить на 6 равно 4

Математика
Икс умножить на 6 равно 4
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Гость:
X*6=4  x=4/6 x=2/3 Добавь по больше описания
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