Объем контейнера 3м3 сколько войдет коробок в этот контейнер если объем коробок равен 12дм3
Математика
Объем контейнера 3м3 сколько войдет коробок в этот контейнер если объем коробок равен 12дм3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12дм3=0,012м3 3:0,012=25(кор) В контейнер войдет 250 коробок.
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