В автобусе ехало 35пассажиров.на одной остановке вошли ещё 7 человек,на другой остановке вышли 10 человек.сколько человек стало в автобусе?

Математика

В автобусе ехало 35пассажиров.на одной остановке вошли ещё 7 человек,на другой остановке вышли 10 человек.сколько человек стало в автобусе?

Автор: Гость