В автобусе ехало 35пассажиров.на одной остановке вошли ещё 7 человек,на другой остановке вышли 10 человек.сколько человек стало в автобусе?
Математика
В автобусе ехало 35пассажиров.на одной остановке вошли ещё 7 человек,на другой остановке вышли 10 человек.сколько человек стало в автобусе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 35+7=42 2) 42-10=32 Ответ: стало 32 человека
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