Или общее название перечисленным словам запиши его пергамент береста бумага
Окружающий мир
Или общее название перечисленным словам запиши его пергамент береста бумага
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Предметы для письма, Древесина (целлюлоза), Письмо
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