Имеет ли корни уравнение а+а=а*а

Математика
Имеет ли корни уравнение а+а=а*а
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Ответ(ы):
Гость:
A=2          2+2=2*2         0+0=0*0 a=0
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