Имеет ли корни уравнение а+а=а*а
Математика
Имеет ли корни уравнение а+а=а*а
Ответ(ы):
Гость:
A=2 2+2=2*2 0+0=0*0 a=0
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