Имеются песочные часы : 8 мин и 5 мин.Как с помощью них отмерить 7 мин?

Гость: Гость:

Сначала переворачиваем все песочные часы, чтобы песок сыпался вниз. Дальше после того, как песочные часы по 5 минут закончат сыпаться переворачиваем их, чтобы сыпались дальше. Как только закончатся часы по 8 минут тут же их переворачиваем. После того как перестанут сыпаться недавно перевернутые часы по 5 минут, сразу же переворачиваем набок часы по 8 минут, то есть в одной части будет 6 минут песка, а в другой 2 минуты. Ждем, пока часы по 5 минут не закончат свою работу и после переворачиваем их, чтобы они отсчитали 5 минут. Как только они закончатся, переворачиваем часы по 8 минут шестью минутами песка вниз, чтобы часть песка на 2 минуты сыпались вниз. 5 минут + 2 минуты = 7 минут. Так мы отсчитаем 7 минут ровно.