Имена современников Ивана IV.

Гость: Гость:

Сильвестр - духовник Ивана Грозного. Имел самое непосредственное участие в создании "Домостроя". Князь Андрей Курбский - сначала был во главе русского войска во время Ливонской войны, но вскоре перешел на сторону противника. Переписка Курбского с Грозным - не только исторический документ, но и литературный памятник. Митрополит Филипп (в миру - Федор Колычев) - уникальнейшая личность: умелец, технарь-изобретатель и, пожалуй, единственный человек, осмелившийся открыто высказывать царю свое мнение (Курбский это тоже делал, но слал письма, будучи за границей) . Никола Салос - псковский юродивый, спасший Псков от царского разгрома. Василий Блаженный - московский юродивый, особо чтимый царем и похороненный в Покровском соборе. Барма и Постник (правда, возможно, это одно и тоже лицо) - зодчие, построившие по указу царя Покровский собор на Красной площади. Иван Федоров - первопечатник. Ермак - покоритель Западной Сибири. Елизавета I - английская королева.