Синонимы к слову тупость, ерунда, что бы оканчивался на шипящий согласный. ПОМОГИТЕ!
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Синонимы к слову тупость, ерунда, что бы оканчивался на шипящий согласный. ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы):
Гость:
Ерунда-чушь ,, Тупость-
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