Бассейн имеет размеры 12 м. × 25 м. Рабочий- плиточник выкладывает плитки 3м в квадрате в день. Сколько дней нужно рабочему чтобы выложить плиткой пол в бассейне?
Математика
Бассейн имеет размеры 12 м. × 25 м. Рабочий- плиточник выкладывает плитки 3м в квадрате в день. Сколько дней нужно рабочему чтобы выложить плиткой пол в бассейне?
Ответ(ы):
Гость:
12*25= 300 метров в квадрате - площадь бассейна 300м^2/ 3м^2= 100 дней
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