Бассейн имеет размеры 12 м. × 25 м. Рабочий- плиточник выкладывает плитки 3м в квадрате в день. Сколько дней нужно рабочему чтобы выложить плиткой пол в бассейне?

Математика

Бассейн имеет размеры 12 м. × 25 м. Рабочий- плиточник выкладывает плитки 3м в квадрате в день. Сколько дней нужно рабочему чтобы выложить плиткой пол в бассейне?

Автор: Гость